Frau wachte in Ecuador in ihrem eigenen Sarg auf

In Ecuador ist eine Frau bei ihrer eigenen Totenwache wieder in ihrem Sarg aufgewacht und wird nun im selben Krankenhaus behandelt, das sie zuvor für tot erklärt hatte.

Ein auf Twitter veröffentlichtes Video zeigt die 76-jährige Bella Montoya schwer atmend in ihrem offenen Sarg, während zwei Männer ihr helfen. Ecuadorianische Medien feierten den ungewöhnlichen Vorfall als "Auferstehung" der Frau.

all

all

self

self

Frau schlug gegen die Kiste

Montoyas Sohn Gilbert Balberán berichtete, seine Mutter habe bei der Totenwache am Sonntag (Ortszeit) nach fünf Stunden mit der linken Hand "gegen die Kiste geschlagen". Im Krankenhaus werde seine Mutter nun mit Sauerstoff versorgt. "Ihr Herz ist stabil", sagte Balberán der Zeitung "El Universo". "Der Arzt hat ihr in die Hand gekniffen und sie hat reagiert."

Nachdem das Martín-Icaza-Krankenhaus in der Küstenstadt Babahoyo seine Mutter am Freitag für tot erklärt hatte, musste Balberán nach eigenen Angaben eine Sargspende für die verarmte Familie veranlassen. "Sie haben uns sogar eine Sterbeurkunde gegeben", sagte er in einem von lokalen Medien ausgestrahlten Video.