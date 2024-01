Frau von Musik-Star James Morrison tot aufgefunden

Trauer um Gill Catchpole: Die Ehefrau des britischen Sängers James Morrison starb im Alter von 45 Jahren.

Der britische Musiker James Morrison, bekannt für Hits wie „You Give Me Something“, trauert um seine Frau Gill Catchpole, die am Freitag in ihrem gemeinsamen Zuhause in Whitminster tot aufgefunden wurde. Sie wurde nur 45 Jahre alt.