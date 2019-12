Frau überlebt 6-stündigen Herzstillstand

Dass die 34-Jährige überlebte, ist aus medizinischer Sicht ein wahres Wunder.

Es ist wie ein Wunder: Ärzten aus Spanien ist es gelungen eine 34-jährige Frau nach einem sechsstündigen Herzstillstand zurück ins Leben zu holen. Die Britin Audrey Schoeman und ihr Mann, die beide in Barcelona leben, gerieten am 3. November bei einer Wanderung in der Nähe von Girona im Nordosten Spaniens in einen Schneesturm. Die beiden verirrten sich und suchten Schutz hinter einem Felsen.