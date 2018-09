Frau öffentlich in Bar befriedigt

Die Party artetet völlig aus: In einer US-Bar verlor eine Frau nach einer Champagnerdusche alle Hemmungen – was ein Polizist ausnutzte. Jetzt ist die Bar geschlossen.

Vollkommen außer Kontrolle geraten ist eine Party in der US-Stadt Hoboken. Videos von dem Vorfall, die derzeit viral gehen zeigen, wie ein Pärchen mitten in einer Bar sexuelle Handlungen vornimmt. Die beiden stört dabei auch nicht, dass sie von Gästen umringt sind.

Auch die Polizei ermittelt in dem Fall bereits, und konnte das Pärchen bereits ausmitteln. Der Mann in dem Video soll übrigens ein Polizist sein. Bürgermeister Ravi Bhalla zeigt sich jedenfalls schockiert: Er spricht von einem “Affront gegen den menschlichen Anstand”. Und er ergänzte laut “daily mail”: “Das ist nicht, was Hoboken ausmacht, das ist nicht, was die Menschen von Hoboken verdienen”.