Frau im Koma, weil ihr Kopftuch nicht richtig saß

Im Iran ist eine junge Frau nach einer Festnahme durch die Moralpolizei ins Koma gefallen.

Die Frau bekam nach Polizeiangaben vom Donnerstag auf der Wache in der Hauptstadt Teheran plötzlich Herzprobleme und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort sei sie dann ins Koma gefallen sein. In sozialen Netzen hatte der Vorfall zu einem Aufschrei geführt und wurde anders dargestellt. Sie soll wegen ihres Kleidungsstils festgenommen worden sein, weil ihr Kopftuch nicht richtig saß.