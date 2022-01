Frau Holle ist wieder da! - Neuschnee im Ländle

Heute Donnerstag ist es stark bis dicht bewölkt und es schneit leicht bis mäßig mit Schwerpunkt Bregenzerwald und Kleinwalsertal.

Aktuelle Verkehrsmeldungen

Freitag

Von Norden staut sich wolkenreiche Luft in Vorarlberg, ein paar Aufhellungen sind im Walgau und im Montafon am wahrscheinlichsten. Zeitweise schneit es leicht, nennenswerter Neuschnee kommt aber nicht zusammen. Es bleibt kalt. Tiefstwerte: -6 bis -1 Grad, Höchstwerte: -2 bis 2 Grad.

Samstag

Samstag: Das trübe, nass-kalte und auf den Bergen windige Wetter hält auch zum Beginn des Wochenendes noch an. Tiefstwerte: -7 bis -2 Grad, Höchstwerte: 0 bis 2 Grad. Sonntag: Voraussichtlich bleibt es im ganzen Land trocken. Während vom Bodensee bis in den Bregenzerwald hinein noch dichte Wolken liegen, kann sich die Sonne nach Süden zu tendenziell schon besser durchsetzen. Tiefstwerte: -5 bis -1 Grad, Höchstwerte: 2 bis 4 Grad. Montag: Von Oberschwaben her können noch dichtere Wolken ins Unterland drücken, in Summe dürfte es aber ein freundlicher Wintertag werden.