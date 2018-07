Frau hat komisches Gefühl in den Beinen - Schuld ist ein lebender Wurm

Eine 35-jährige Frau geht in Frankreich in ein Krankenhaus. Sie spüre seltsame Elektroschocks in ihren Beinen. Ein MRT zeigt: In ihrer Wirbelsäule lebt ein Bandwurm.

Was für ein Schock: Eine Frau geht ins Krankenhaus, der Grund dafür: Sie hat ein komisches Gefühl in den Beinen und sei außerdem sehr schwach und sei häufig gestürzt. Die Ärzte sind von den Symptomen erstmal überrascht und können die Ursache nicht gleich finden. Ein MRT schafft Klarheit. Auslöser ist eine lebende Bandwurm-Larve in der Wirbelsäule der Frau.