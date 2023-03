Frastanz: Rettungsfahrzeug kracht in Pkw und Landbus

Am gestrigen Abend kam es auf der Satteinser Straße (L54) in Frastanz zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen und erheblichem Sachschaden.

Gegen 17.20 Uhr fuhr ein Rettungsfahrzeug mit Blaulicht und eingeschaltetem Folgetonhorn auf der Satteinser Straße (L54) in Richtung Satteins, um zu einem Rettungseinsatz zu gelangen. Auf Höhe der Autobahnbrücke verringerte ein vorausfahrender Pkw die Geschwindigkeit und lenkte an den rechten Fahrbahnrand, um dem Einsatzfahrzeug das Vorbeifahren zu ermöglichen. Der Fahrer des Rettungsfahrzeugs setzte daraufhin zum Überholen an und kam einem entgegenkommenden Landbus in die Quere.