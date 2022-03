Frastanz-Coach Sperre von 12 Spielen, Schnellrieder-Debüt

Im Nachtrag in der Fußball Landesliga in Schlins nimmt Oliver Schnellrieder auf der Frastanzer Trainerbank Platz.

Der Straf- und Meldeausschuss vom Vorarlberger Fußballverband hat in seiner Sitzung vom vergangenen Mittwoch eine ausgesprochen harte Strafe ausgesprochen. Rade Plakalovic (61) wurde wegen einer Beleidigung der Schiedsrichterin Biljana Iskin im Testspiel gegen SCR Altach Juniors für zwölf Meisterschaftsspiele unbedingt gesperrt. Der Verein aus dem Walgau erhielt zudem eine Ordnungsstrafe von 500 Euro aufgebrummt. Wie seitens vom Klubs SV Frastanz zu erfahren war, hat der Verein bereits eine Berufung eingereicht. Der Fall muss nochmals im Rechtsmittelsenat des Fußballverbandes behandelt werden. Im Nachtragsspiel im Nachbarschaftsduell in Schlins (Samstag 14.30 Uhr) wird an Stelle von Rade Plakalovic nun Interimscoach Oliver Schnellrieder (52) auf der Betreuerbank der Frastanzer Platz nehmen.