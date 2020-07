Französinnen verzichten immer öfter auf den BH

In Frankreich verliert der Büstenhalter vor allem bei jungen Frauen an Popularität.

Einer Umfrage zufolge sind seit den Corona-Ausgangsbeschränkungen etwas mehr Frauen ohne BH unterwegs. Sieben Prozent aller befragten Frauen gaben an, derzeit größtenteils auf den Büstenhalter zu verzichten, wie eine Befragung des Instituts Ifop zeigt. Vor Beginn der Ausgangsbeschränkungen waren es drei Prozent.

Bequemlichkeit als Hauptargument

Als häufigsten Grund für den Verzicht auf das Kleidungsstück gaben Frauen aller Altersklassen die Bequemlichkeit an. Knapp ein Drittel (32 Prozent) der Frauen unter 25 Jahre gab auch an, gegen die Sexualisierung der weiblichen Brust kämpfen zu wollen, die es notwendig mache, sie vor den Augen anderer zu verstecken. Ebenfalls ein häufig angegebener Grund sind die negativen Auswirkungen, die ein BH auf die Brüste haben kann.

Angst vor sexueller Belästigung

Fast die Hälfte (48 Prozent) der befragten Menschen in Frankreich - Männer und Frauen - ist der Ansicht, dass eine Frau ohne BH Gefahr läuft, belästigt oder angegriffen zu werden. Gut ein Drittel (34 Prozent) der Befragten ist der Ansicht, dass Frauen, die keinen BH tragen, Blicke auf sich ziehen wollen. Und jeder Fünfte (20 Prozent) ist sogar überzeugt, dass die Tatsache, dass eine Frau ihre Brustwarzen unter einem Oberteil zeigt, in Fällen sexueller Übergriffe als mildernder Umstand für den Angreifer gelten sollte.

So geben auch mehr als die Hälfte der befragten Frauen unter 25 Jahren an, dass sie fürchten, verbal, körperlich oder sexuell angegriffen zu werden, wenn sie keinen BH tragen. Die Umfrage zeigt auch, dass junge Frauen schon häufig Opfer verschiedener Formen von Belästigung wegen ihrer Brüste geworden sind. "Die erotische Aufladung, die nach wie vor an (den Brüsten) haftet, schränkt die Freiheit der Frauen, sich im öffentlichen Raum zu kleiden, nach wie vor stark ein, indem sie Risiken von Belästigung oder sexuellen Übergriffen übermäßig ausgesetzt sind", resümiert Ifop.