Frankreich schlägt Argentinien und steht im WM-Viertelfinale

In einem mehr als ansehlichen ersten WM-Achtelfinale setzt sich Frankreich mit 4:3 gegen Argentinien durch und qualifiziert sich damit als erstes Team für das Viertelfinale.

Nach dem gestrigen Ruhetag, ging es heute bei der 21. Fußball-Weltmeisterschaft mit den Achtelfinalduellen los, im ersten Spiel trafen mit Frankreich und Argentinien gleich zwei überaus namhafte Gegner aufeinander. Die Franzosen qualifizierten sich zwar ohne große Probleme für diese K.O.-Runde, die Leistungen ließen in der Gruppenphase aber doch zu wünschen übrig. Argentinien hingegen stand bereits kurz vor dem Aus und qualifizierte sich durch einen späten Treffer gegen Nigeria nur mit viel Zittern für dieses Achtelfinale.

Frankreich mit der frühen Führung

Die Equipe Tricolore erwischte den besseren Start, schon nach sieben Minuten hatten die Argentinier Glück, nicht in Rückstand zu geraten. Griezmann trat aus zentraler Position einen Freistoß, nur die Querlatte verhinderte die frühe Führung für die Franzosen. Nur wenige Minuten später war es dann aber dennoch so weit. Mbappe eroberte in der eigenen Hälfte die Kugel und eilte davon. Sein Alleingang konnte von Rojo nur mit regelwiedrigen Mitteln gestoppt werden und da die bereits im Strafraum geschah, entschied der iranische Unparteiische zurecht auf Elfmeter. Zu diesem trat Griezmann an und verwandelte souverän zum 1:0 für Frankreich (13.).

Di Maria aus dem Stand

Vor allem mit dem schnellen Mbappe von Paris Saint Germain hatten die Südamerikaner immer wieder große Mühe, ein ums andere Mal enteilte der Jungstar seinen Gegenspielern. Offensive Akzente von Messi & Co gab es so gut wie keine, dies sollte sich vier Minuten vor der Pause allerdings ändern. Nach einem Einwurf kam der bis dahin unauffällige di Maria in zentraler Position völlig unbedrängt zum Abschluss und versenkte das Spielgerät aus über 25 Metern in den Maschen. Dieser Ausgleich fiel quasi aus dem Nichts und beim Spielstand von 1:1 wurden in Kazan die Seiten gewechselt.

Argentinien legt vor, Frankreich dreht die Partie

Die zweite Spielhälfte begann aus Sicht der Südamerikaner nach Wunsch, denn nach einem Messi-Schuss lenkte Rechtsverteidiger Mercado unhaltbar für Lloris zur Führung für die Albiceleste ab (48.). Auf die Antwort der Franzosen wartete man dann allerdings nur zehn Minuten, Stuttgart-Legionär Pavard erzielte per herrlicher Direktabnahme den neuerlichen Ausgleich. Was nun folgte, war die entscheidende Phase in dieser Partie. Zunächst brachte der starke Mbappe seine Mannschaft erneut in Front (64.), wenig später schnürte der Angreifer von PSG den Doppelpack und erhöhte auf 4:2 für die Elf von Didier Deschamps.