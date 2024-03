Frankreich nimmt "Freiheit zur Abtreibung" in Verfassung auf

Frankreich nimmt als weltweit erstes Land die "Freiheit zur Abtreibung" in die Verfassung auf.

"Frankreichs Stolz"

"Frankreichs Stolz. Universelle Botschaft", schrieb Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf X. Das Dokument wurde in Versailles mit Hilfe einer historischen Siegelpresse mit einem Staatssiegel versehen. Es soll am Internationalen Frauentag am 8. März erneut feierlich besiegelt werden.