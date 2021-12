Fragezeichen hinter Zukunft von Michael Linhart

Nach der Rückkehr von Alexander Schallenberg ins Außenamt ist die Zukunft von Michael Linhart noch ungewiss.

Achtwöchige Amtszeit ohne Fettnäpfchen

Sein Nachfolger Linhart ist in seiner fast achtwöchigen Amtszeit bisher noch in kein Fettnäpfchen getreten. Die erste Auslandsreise hatte ihn nach Sarajevo geführt. Auch der frühere Botschafter in Paris bezeichnete die Annäherung des Westbalkan als "Herzensangelegenheit". Eine längere Reise unternahm Linhart nach Zentralasien, wo es um Migration und Afghanistan ging. Seinen früheren Einsatzort Paris besuchte er erst in der Vorwoche und sagte seinem Amtskollegen Jean-Yves Le Drian die Unterstützung Österreichs für die französische Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2022 zu. Erst am gestrigen Donnerstag traf er im Rahmen der Jahrestagung der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in Stockholm zahlreiche Amtskollegen, darunter den russischen Chefdiplomaten Sergej Lawrow.