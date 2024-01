Statt Hunden oder Katzen hält sich der MMA-Kämpfer Karlos Vemola (38) gemeinsam mit seiner Playboy-Model-Frau Lela und zwei Kindern Löwen, Krokodile, Haie und einen Tiger in seinem Haus.

"Die erste Löwin habe ich gerettet. Von da an ist es weitergegangen, weil Löwen viel Nachwuchs bekommen", erklärt Vemola im Gespräch mit "Sporf". Nachdem er keine geeigneten Plätze für die Löwen fand, nahm er sie in sein eigenes Zuhause auf. Inspiriert von Boxlegende Mike Tyson, der für die Haltung eines weißen Tigers bekannt ist, entschied sich Vemola ebenfalls für einen solchen.

Erweiterung des Tierreichs

Vemolas Sammlung an exotischen Tieren umfasst mittlerweile auch Krokodile und sogar kleine Haie in einem Aquarium als Haustiere. "Fragen Sie mich nicht, wie ich an die Krokodile gekommen bin, das war einfach verrückt", kommentiert er. Diese unkonventionelle Haustierwahl wurzelt in seiner Kindheit, in der er nie Haustiere haben durfte.