FPÖ will Wasserstoff-Initiative in Vorarlberg

Um den Klimaschutz voranzutreiben und gleichzeitig den Standort Vorarlberg zu stärken wollen die Vorarlberger Freiheitlichen den Einsatz und die Nutzung von Wasserstoff im Land forcieren.

Vorarlberg dürfe die Entwicklung in diesem Bereich nicht verschlafen, sondern müsse Vorreiter beim Wasserstoff werden. Die FPÖ wird deshalb auf Landtagebene aktiv und fordert von der Landesregierung die Erarbeitung einer Wasserstoffstrategie.

"Wir brauchen ein klares Bekenntnis zur Wasserstofftechnologie und einen konkreten Plan für deren Nutzung und Einsatz. Dazu ist eine Vernetzung aller Partner nötig, die einen Beitrag leisten können", so Bitschi. Konkret wollen die Freiheitlichen, dass in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Vorarlberg im Bereich der Wasserstofftechnologie ein Forschungs- und Innovationsschwerpunkt gesetzt und in Kooperation mit der Vorarlberger Wirtschaft eine Investitions- und Innovationsoffensive gestartet wird.