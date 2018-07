FPÖ will tierärtzliche Versorgung sicherstellen

Die FPÖ hat den Eindruck, dass sich tierärztliche Praxen, zu Lasten einer flächendeckender Versorungung von Nutztieren, zunehmend auf den Kleintierbereich spezialisieren.

„Ein entscheidender Faktor für die Gewährleistung der Tiergesundheit sowie der Gesundheitsprophylaxe ist eine adäquate Versorgung der Nutztiere mit tierärztlichen Leistungen – auch an den Wochenenden. Diese Versorgung setzt allerdings auch eine entsprechende Anzahl an Nutztierpraxen im Land voraus. Man gewinnt jedoch den Eindruck, dass sich die veterinärmedizinische Versorgung mehr und mehr von den Nutztieren wegorientiert und die Schwerpunkte der Praxen im Kleintierbereich gesetzt werden“, erklären der freiheitliche Landwirtschaftssprecher und Klubobmann Daniel Allgäuer sowie die freiheitliche Tierschutzsprecherin Nicole Hosp.

Nachdem speziell die Landwirtschaftsbetriebe in den entlegenen Bergregionen als auch die Alpwirtschaft in Vorarlberg besonders abhängig von einer funktionierenden, tierärztlichen Versorgung sind, wollen die Freiheitlichen in einer Anfrage an Landesrat Gantner u.a. Auskunft über die Zahl der Nutztierpraxen in den Bezirken des Landes und ob die Zukunft dieser Praxen für die Aufrechterhaltung einer veterinärmedizinischen Versorgung von Nutztieren auch gesichert ist.