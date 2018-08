FPÖ: "Westachsen"-Chefs sind "Störfaktoren"

Der Tiroler FPÖ-Chef Markus Abwerzger hat scharfe Kritik an den ÖVP-"Westachsen"-Landeshauptleuten aus Vorarlberg, Tirol und Salzburg geübt.

“Der neue ÖVP-Stil, der gepredigt wird, funktioniert genau bis Salzburg”, erklärte der Tiroler FPÖ-Obmann. Dies schade der Bundesregierung. Türkis-Blau leiste gute Arbeit, die Koalition solle “in Ruhe gelassen werden”, meinte Abwerzger in Richtung der ÖVP-Landeshauptleute Markus Wallner (Vorarlberg), Günther Platter (Tirol) und Wilfried Haslauer (Salzburg).

“Überall wo ÖVP-Landeshauptleute im Westen an der Macht sind, wird gegen den Bundestrend agiert und gegen die türkis-blaue Bundesregierung gearbeitet”, spielte Abwerzger auch auf die Koalitionsbildungen in Tirol und Salzburg jenseits der FPÖ an.