FPÖ Vorarlberg wählt heute Christof Bitschi zum neuen Parteichef

Die Vorarlberger Freiheitlichen wählen am Freitag bei einem außerordentlichen Parteitag in Nenzing den 27-jährigen Christof Bitschi zum neuen Parteiobmann. VOL.AT überträgt live ab 15.00 Uhr.

Bitschi darf beim Parteitag mit einem großen Vertrauensvorschuss der Delegierten in Form von hoher Zustimmung rechnen. Egger und Bösch waren mit der Unterstützung von 97 bzw. 97,5 Prozent der damaligen Delegierten in ihre Karriere als Parteiobmann gestartet. Die Wahl von Gorbach 1992 war hingegen gar nicht vorgesehen gewesen. Nachdem Parteichef Hans-Dieter Grabher jedoch nur knapp 72 Prozent der Stimmen erhalten hatte, nahm dieser die Wahl nicht an. Daraufhin wurde Gorbach mit 81,6 Prozent Zustimmung zum neuen Obmann bestellt.

Bei der Designierung von Bitschi zum Parteichef Anfang Mai kündigte der 27-Jährige an, eine “mutige, gestalterische Politik” machen zu wollen. Er werde die Aufgabe mit “ganz viel Herzblut, ganz viel Einsatz und einem ordentlichen Maß Hausverstand” angehen. Im Vordergrund seiner Politik werden Alternativpositionen zu jenen der schwarz-grünen Landesregierung stehen. Bitschi versprach darüber hinaus, dass die FPÖ Vorarlberg auch in Zukunft “keine One-Man-Show” sein werde. Vielmehr werde aus der bisherigen Dreier-Spitze Reinhard Bösch, Dieter Egger und Daniel Allgäuer (Klubobmann der FPÖ-Landtagsfraktion) nun “ein vierblättriges Kleeblatt”.

Zur Person: Christof Bitschi

Bitschi, geboren am 11. April 1991, stammt aus Brand im Bezirk Bludenz und arbeitet seit 2017 als Geschäftsführer im elterlichen Transportunternehmen. Nebenher betreibt er das Studium der Bau- und Umweltingenieurwissenschaften. 2013 hat Bitschi die Obmannschaft der Freiheitlichen Jugend in Vorarlberg übernommen, seit 2014 sitzt er als Abgeordneter im Landtag, seit 2015 auch in der Gemeindevertretung von Brand. Seit 2016 ist er einer der Stellvertreter von Bösch in der FPÖ-Landespartei.



(APA/Red.)