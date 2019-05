# FPÖ übernimmt Führung in Gurk Keine Rede von einer FPÖ-Krise in Gurk: Dort hat sie die ÖVP verdrängt und die Spitze erklommen. Die Freiheitlichen, 2014 auf Platz 2, konnten 33.8 Prozent der Stimmen lukrieren. Das ist trotz der jüngsten Turbulenzen um 2,54 Prozentpunkt mehr. Platz zwei ging an die ÖVP, die 33.1 Prozent erreichte und gleich blieb. Die SPÖ überzeugte in Gurk 21.48 Prozent der Wähler - ein Rückgang um 1,97 Prozentpunkt.

Dahinter positionierten sich die NEOS: Die liberale

Oppositionspartei gewann 2,47 Prozentpunkt auf 5.46 Prozent (vierter

Platz). Die Grünen verloren 1 Prozentpunkt, die Ökopartei kam auf

4.75 Prozent. Einen . Kein durchschlagender Erfolg war EUROPA Jetzt

zum Einstand beschieden. Die Liste des früheren Grünen

EU-Abgeordneten Johannes Voggenhuber erhielt 0.18 Prozent der

Stimmen.

Die Wahlbeteiligung in Gurk betrug 56,24 Prozent: 568 Stimmen

wurden gezählt.

