FPÖ nimmt im Nationalrat ÖVP ins Visier

Die FPÖ nutzt die Plenarsitzung am Mittwoch, um die ÖVP wegen ihrer Finanzen ins Visier zu nehmen. In einer Dringlichen Anfrage wollen die Blauen von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) wissen, wie sich die "permanent aufschlagenden ÖVP-Finanzskandale auf die Arbeit der Bundesregierung" auswirken. Der Nationalrat beschließt indes mit dem Bundesministeriengesetz eine Neuordnung der Kompetenzen im ÖVP-Regierungsteam.

Die FPÖ sieht in der Koalition freilich bloß noch einen "Trümmerhaufen" und erneuert per Dringlicher Anfrage, die am Nachmittag debattiert wird, ihre Kritik speziell an der ÖVP. Der Rechnungshof hat ja zuletzt bezweifelt, dass die ÖVP unter dem damaligen Generalsekretär Nehammer ihre Wahlkampfkosten 2019 korrekt abgerechnet hat und auch weitere Auffälligkeiten an den Unabhängigen Parteien-Transparenz-Senat (UPTS) gemeldet.