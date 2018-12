FPÖ-Klage: "Verfahren könnte Jahre dauern“

Bregenz - Verfassungsjurist Peter Bußjäger sieht realistische Chancen für erfolgreiche Millionklage wegen Extra-Wahlkampfkosten.

Von Jörg Stadler (NEUE am Sonntag)

Die FPÖ klagt die Republik – wie berichtet – auf Schadenersatz. Dabei geht um jene Kosten, die den Freiheitlichen durch die von ihnen selbst angestrebte Wiederholung der Bundespräsidenten-Stichwahl entstanden sind. 3,4 Millionen Euro will die Partei vom Staat zurück. Die Causa wirft Fragen auf – etwa, ob sich die Republik an jenen Beisitzern und Behördenvertreter, die die Wahlwiederholung durch ihr Fehlverhalten verursacht haben, schadlos halten kann? Die NEUE hat den Vorarlberger Verfassungs- und Verwaltungsjuristen Peter Bußjäger um seine Einschätzung gebeten.

Was genau muss die FPÖ im Rechtsstreit beweisen?

Am Landesgericht Klagenfurt gab es zur aufgehobenen Wahl bereits einen Prozess. Im Strafverfahren gegen Verantwortliche in Villach, unter ihnen der Villacher Bürgermeister Günter Albel (SPÖ), hatte es keine Privatbeteiligten gegeben – weder die Republik noch die FPÖ. Villach ist einer jener Bezirke, in denen es zu Unregelmäßigkeiten gekommen war. Die FPÖ hatte sich im Verfahren, das auch eigene Wahlbeisitzer betraf, mit ihren Ansprüchen zunächst angeschlossen, diese aber kurz vor Prozessbeginn kommentarlos zurückgezogen.