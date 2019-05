# FPÖ erobert Platz eins in Hüttenberg Kein Ibiza-Effekt für die FPÖ in Hüttenberg: Sie hat dort den ersten Platz geschafft und die SPÖ an der Spitze abgelöst. Die Freiheitlichen, 2014 auf Platz 2, konnten 36.3 Prozent der Stimmen lukrieren. Das ist ganz nach dem FPÖ-Motto "Jetzt erst recht" um 7,93 Prozentpunkt mehr. An zweiter Stelle liegt nun die SPÖ, die 35.21 Prozent erreichte und mit minus 8,26 Prozentpunkt ordentlich abbaute. Die ÖVP überzeugte in Hüttenberg 21.96 Prozent der Wähler - ein deutliches Plus von 8,08 Prozentpunkt.

Dahinter folgen die NEOS: Die liberale Oppositionspartei

stagnierte mit 3.45 Prozent. Die Grünen verloren 2,08 Prozentpunkt,

die Ökopartei kam auf 2 Prozent. Einen . Kein durchschlagender

Erfolg war EUROPA Jetzt zum Einstand beschieden. Die Liste des

früheren Grünen EU-Abgeordneten Johannes Voggenhuber erhielt 0.36

Prozent der Stimmen.

Die Wahlbeteiligung in Hüttenberg betrug 46,54 Prozent: 551

Stimmen wurden gezählt.

Dieser Text wurde im Rahmen eines Prototypen der APA – Austria

Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen)

automatisiert erstellt.

ELP0254 2019-05-26/23:26