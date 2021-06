FPÖ: Bitschi für Abschaffung der 3-G-Beschränkung

FPÖ-Landesobmann Christof Bitschi sieht die 3-G-Regel angesichts des aktuellen Infektionsgeschehens als "reine Schikane".

"Eine Einschränkung der Grund- und Freiheitsrechte ist nur zulässig, solange es die Situation erfordert. Diese Situation ist aufgrund der niedrigen Corona-Zahlen nicht mehr gegeben. Deshalb ist es höchste Zeit, dass wieder alle Bürger ihre Grund- und Freiheitsreche zurückbekommen und gleichermaßen am sozialen Leben teilhaben können – ohne 3-G-Beschränkung", fordert Bitschi.

Als Vorbild solle, laut Bitschi, die Schweiz dienen. "Unsere Nachbarn in der Schweiz zeigen vor, wie eine echte Öffnung ohne 3-G-Beschränkung funktioniert. Und genau das muss auch bei uns im Land endlich sichergestellt werden."

Der FPÖ-Landesobmann fordert deshalb sowohl von der schwarz-grünen Bundesregierung als auch von Landeshauptmann Wallner (ÖVP) eine Abkehr der 3-G-Politik. "Wir brauchen nicht so viele Einschränkungen wie möglich, so wie es Schwarz-Grün andauernd betreibt, sondern wir brauchen so viel Freiheit wie möglich und eine rasche Rückkehr zur Normalität."