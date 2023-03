FPÖ wendet sich mit Petition gegen "Genderwahn"

Die FPÖ wendet sich im Vorfeld des Frauentags mit einer Petition gegen den "Genderwahn".

Frauen seien durch diese "Gleichmacherei" im Sprachgebrauch völlig untergegangen, meinte Frauensprecherin Rosa Ecker bei einer Pressekonferenz am Dienstag. "Es braucht in Österreich mehr frauen- und mütterfreundliche Politik", forderte sie.

"Hat sich für keine Frau etwas zum Besseren verändert"

"Durch das Gendern hat sich für keine Frau in Österreich etwas zum Besseren verändert", befand die Nationalratsabgeordnete. Es lenke nur von den tatsächlichen Herausforderungen für Frauen ab. Sie habe daher eine Petition mit dem Titel "Gegen Gender-Politik in unserer Sprache" eingebracht, in der unter anderem "das Verbot der verpflichtenden Gendersprache in Schulen, Bildungseinrichtungen und Universitäten" gefordert wird. Denn unter dem Vorwand der Freiwilligkeit und Gleichstellung würden Sprache und Denken "zunehmend durch den Gender-Zwang im politischen Interesse radikaler Gruppen verfremdet, eingeschränkt und verstümmelt", heißt es in der Petition.