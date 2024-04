FPÖ vs. ÖVP: Kickl wirft Volkspartei Postenschacher vor

FPÖ und ÖVP liefern sich einen öffentlichen Schlagabtausch um die Bestellung des Landespolizeidirektors von Niederösterreich, wobei Vorwürfe des Postenschachers im Raum stehen.

Rund um die Bestellung des Landespolizeidirektors für Niederösterreich haben sich FPÖ und ÖVP am Montag einen Schlagabtausch geliefert. Der blaue Bundesparteichef Herbert Kickl warf der Volkspartei in einer Aussendung "Postenschacher" vor. Franz Popp habe die Voraussetzung eines abgeschlossenen Jus-Studiums nicht erfüllt. ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker erwiderte, Kickl habe als Innenminister die Landespolizeidirektion (LPD) NÖ "politisch einfärben" wollen.

Vorwürfe und Gegenangriffe

ÖVP-Generalsekretär Stocker sah hingegen "Ablenkungsmanöver" durch den FPÖ-Chef und meinte in einer Aussendung: "Wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen." In Richtung Kickl erklärte er: "Weil er den FPÖ-Politiker und heutigen FPÖ-Landesrat (Christoph, Anm.) Luisser zum Polizeichef machen wollte, schränkte er die Ausschreibung auf das Kriterium 'Jurist' ein - in der Hoffnung, so den qualifizierten Polizisten Franz Popp zu verhindern. Dabei ist es bis heute keinesfalls üblich, dass ein Landespolizeidirektor zwangsläufig ein Jurist sein muss."