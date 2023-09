FPÖ-PK live: "Neuwahlen einzig möglicher Ausweg"

Als Reaktion auf das Skandal-Video von Kanzler Nehammer gibt die FPÖ am Freitagmittag eine Pressekonferenz mit Generalsekretär Michael Schnedlitz. Die APA überträgt live ab 12:00 Uhr.

Nach dem kürzlich auf Twitter veröffentlichten Video, in dem Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in kontroversen Äußerungen zu sehen ist, hat die Empörung aus verschiedenen Ecken des politischen Spektrums zugenommen. Während ÖGB, Caritas, die Opposition und der grüne Koalitionspartner das Video kritisierten, rechtfertigte sich der Kanzler in einem weiteren Tweet.