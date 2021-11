FPÖ kritisiert 2G-Regel für Pflegeheime: "Völlig unsozial"

Die Coronapolitik der Regierung sei nicht nur völlig chaotisch, sondern auch völlig unsozial, kritisiert die Vorarlberger FPÖ.

Die freiheitlichen Abgeordneten Dr. Hubert Kinz und Andrea Kerbleder kritisieren die 2G-Regel für den Besuch in Pflegeheimen, diese führe in vielen Fällen zur Vereinsamung der Menschen in den Heimen. "Das hat unsere ältere Generation nicht verdient", so die FPÖ-Abgeordneten.

Schärfere Regeln seit Montag

In ganz Österreich gelten seit Montag schärfere Corona-Regeln: Laut der Verordnung gilt 2G nun überall dort, wo bisher 3G gegolten hat, also etwa in der Gastronomie, im Theater oder bei Konzerten (nicht aber in Museen), Sportveranstaltungen oder bei körpernahen Dienstleistungen wie dem Friseur. Aber auch Besuche in Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen sind - mit Ausnahmen - betroffen.