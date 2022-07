FPÖ-Klage gegen Werder Bremen jetzt fix

Der Fußballclub löschte seinen "Nazi-Tweet" nicht - nach verstrichener Frist haben die Tiroler Freiheitlichen nun rechtliche Schritte beschlossen.

Tatbestand wird geprüft

Wegen welchen konkreten Tatbestandes geklagt werden wird, prüfe derzeit der Rechtsvertreter der Partei, so Abwerzger, der selbst im Zivilberuf Rechtsanwalt ist. Es gehe aber wohl in Richtung Ehrenbeleidigung.

Zuletzt hatte Abwerzger dem Verein ein Ultimatum bis zum 14. Juli gestellt und Rückmeldung verlangt. Er forderte in einem Schreiben an die Verantwortlichen die sofortige Löschung des Tweets, eine öffentliche Entschuldigung bzw. Distanzierung sowie eine finanzielle Entschädigung in Höhe von 10.000 Euro. Die Entschädigung sollte als Spende für die Nachwuchsarbeit des SK Zell am Ziller - jenem Ort, in dem die FPÖ-Veranstaltung stattfand und Werder sein Trainingslager abhielt - zur Verfügung gestellt werden.