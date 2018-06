Fotos aufgetaucht! Mit wem hält Jessica Paszka Händchen?

Ist Jessica Paszka (28) wieder vergeben? Im Netz sind Fotos aufgetaucht, die das Rätsel lösen könnten.

Ihre Fans spekulieren schon seit einiger Zeit: Die ehemalige Bachelorette soll angeblich wieder frisch vergeben sein. Und zwar an den professionellen Fußballer Ajdin Hrustic (22). Die Anzeichen dafür, dass Jessi nach der Trennung von David Friedrich (28) zumindest wieder in festen Händen ist, verdichten sich in letzter Zeit gewaltig. Promiflash hat neben dem vermeintlichen Beweisfoto Paar-Indizien gesammelt. Trotzdem – Jessicas Management lässt ausrichten: “Es ist falsch, was da beschrieben wird. An Jessicas Status hat sich nichts geändert.” Auch Freunde könnten schließlich Händchen halten.