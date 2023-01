Fotoreportage: Ein Ritt durch die Flammen

Normalerweise scheuen Tiere vor Feuer zurück, in einer spanischen Gemeinde glauben die Bewohner dagegen, dass Rauch und Flammen Pferde ein ganzes Jahr vor Unbill schützen. Tierschützer überzeugt das nicht.

Zu Ehren des heiligen Antonius

Der Flammenritt ist Teil des jahrhundertealten Festes Las Luminarias, das am Vorabend des Gedenktages an den Einsiedlermönch Antonius gefeiert wird. Dieser lebte im 3. und 4. Jahrhundert in Ägypten und ist der Schutzheilige der Tiere. Einige glauben, das Fest in San Bartolomé de Pinares knüpfe an die katholische Tradition an, Krankheiten durch die reinigende Wirkung von Rauch zu bekämpfen.