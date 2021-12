Foss-Solevaag gewinnt Madonna-Slalom - Debakel für den ÖSV

Weltmeister Foss-Solevaag siegt vor Pinturault und Jakobsen. Johannes Strolz fädelte als 11. des 1. Laufs im 2. Durchgang ein und konnte das ÖSV-Debakel nicht verhindern.

Im letzten Rennen vor Weihnachten ging es für die Ski-Herren zum Slalom-Klassiker nach Madonna. Dabei fehlte Vorarlbergs Aushängeschild Christian Hirschbühl aufgrund eines positiven Cornoa-Tests. Der erste Durchgang verlief für die ÖSV-Herren nicht allzu erfreulich. Denn sowohl Marco Schwarz als auch Manuel Feller schieden aus. Besser lief es hingegen für Johannes Strolz, der als bester Österreicher auf den starken 11. Zwischenrang fuhr. Nach dem ersten Durchang an der Spitze lag Clement Noel 0,53 Sekunden vor Weltmeister Sebastian Foss-Solevaag (NOR), Dritter war der Schwede Kristoffer Jakobsen (+0,70).

Österreicher enttäuschen

Als erster Österreicher im zweiten Durchgang ging Michael Matt ins Rennen, der wie schon im ersten Lauf seine Form nicht fand und weiter zurück fiel. Auch Dominik Raschner, der mit der hohen Startnummer 52 den Sprung in den zweiten Durchgang souverän schaffte, konnte sich nach einer fehlerhaften Fahrt im oberen Teil nicht verbessern. Auch Fabio gstrein blieb nicht ohne Fehler, kam nicht an den überragenden Loic Meillard heran und fiel im zweiten Lauf weit zurück.

So war Johannes Strolz die letzte ÖSV-Hoffnung, doch der Vorarlberger fädelte bereits früh ein. Somit gab es für Österreichs Herren am Ende ein enttäuschendes Ergebnis ohne Läufer in den Top 19. Im Kampf um den Sieg fädelte sowohl Henrik Kristoffersen als auch Dave Ryding ein. Alexis Pinturault hingegen schaffte als 2. den Sprung auf das Podest. Da Clement Noel nach absoluter Zwischenbestzeit zwei Tore vor Schluss ausschied, jubelte Sebastian Foss-Solevaag über seinen zweiten Weltcupsieg. Dritter wurde Kristoffer Jacobsen.