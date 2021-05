Fortin sprintet zum Auftakt auf das Podest

Der Team Vorarlberg Spitzenfahrer wird in Frankreich auf der ersten Etappe Dritter

Super Auftakt bei der Tour d`Eure et Loir UCI 2.2 - Filippo Fortin auf Rang drei! Roland Thalmann Top bei der Mallorca Challenge!

Endlich wieder eine richtige Rundfahrt für die Männer des Teams Vorarlberg! Nach den Eintagesrennen und zahlreichen intensiven Trainingseinheiten, präsentierten sich die sechs Profis aus Vorarlberg an der ersten Etappe über 120 Kilometer der Tour d`Eure et Loir in Frankreich hellwach.