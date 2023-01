"Forspoken" im Game-Test: Zündet der Blockbuster?

Am ersten Blockbuster-Spiel 2023 scheiden sich die Geister: Action-Feuerwerk ja – inhaltlicher Tiefgang nein.

„Hasta la vista, Baby!“ Im Jahr 2023 darf nur einer noch dieses Filmzitat bringen – das ist Arnold Schwarzenegger himself. Wenn unsere Spielfigur Frey solche Sprüche im Kampf klopft, wirkt sie etwas aus der Zeit gefallen. Das trifft leider auf die ganze Erzählweise von „Forspoken“ zu. Die simple Story entwickelt sich verworren und wird mit allerhand deplatzierter Klischees verhunzt. Bei den wichtigen Charakteren des Spiels, leider auch bei der Protagonistin, vermisst man außerdem Hintergründe und stringente Motivation – so wird man leider auch nach längerer Zeit nicht wirklich warm mit ihnen.

Worum geht’s? Die junge Frey aus New York findet einen sprechenden Zauber-Armreif. Dieser bringt sie in die Fantasy-Welt von Athia, wo der sogenannte „Bruch“ alle Lebewesen in Monster verwandelt. Glücklicherweise erhält Frey vom Reif magische Kräfte, die sie zum Kampf gegen die garstigen Kreaturen befähigen. Athia muss nun vom „Bruch“ befreit werden und Frey will wieder heim nach New York.