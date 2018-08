Forschungsprämie kommt bei Unternehmen gut an

Für Österreichs Unternehmen ist die Forschungsprämie das wichtigste Instrument, um Unterstützung für ihre Innovationsarbeit zu erhalten. 58 Prozent der befragten Manager gaben in einer Deloitte-Umfrage an, sich schon einmal um eine Forschungsprämie bemüht zu haben. Gut ein Drittel schätzt sie als effektiv oder sehr effektiv ein, ein weiteres Drittel als "mittelmäßig effektiv".

Gegenüber direkten Förderungen sei sie aufgrund des relativ geringen Aufwandes bei der Beantragung besonders attraktiv, heißt es in der Deloitte-Umfrage unter 226 Personen. Dennoch fühlten sich nur 13 Prozent bei der Antragstellung sicher, genau zu wissen was zu tun ist. Die Mehrheit (59 Prozent) hat externe Unterstützung für die Antragstellung in Anspruch genommen. Deloitte geht daher trotz der Beliebtheit des Instruments davon aus, dass “noch ungenutzte Potenziale zur Nutzung dieses niederschwelligen Förderinstrumentes bestehen”. Immerhin will gut die Hälfte der Befragten auch in Zukunft auf diese staatliche Unterstützung zurückgreifen. 94 Prozent der Umfrageteilnehmer wollen ihre Forschungstätigkeit gleich hoch halten oder sogar steigern, der Bedarf ist also ungebrochen hoch.