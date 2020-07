Forscher sind begeistert: Zentrum unseres Sonnensystems entdeckt

Eigentlich möchte man meinen, die Sonne sei das Zentrum unseres Sonnensystems. Doch der genaue Schwerpunkt liegt woanders. Wissenschaftler konnten ihn nun bestimmen.

Das Zentrum unseres Sonnensystems ist die Sonne - möchte man zumindest meinen. Aber ganz so einfach ist es dann leider doch nicht. Jedes kosmische Objekt, d. h. jeder Planet, jeder Mond und jeder Asteroid, hat mit seiner eigenen Gravitation eine Wirkung auf die Sonne. Das sind Faktoren, die bei der Bestimmung des Mittelpunkts unseres Sonnensystems zu beachten sind. Vor allem riesige Objekte, wie etwa der Jupiter, der eine sehr starke Gravitation hat, müssen berücksichtigt werden. Die Ermittlung ist also eine komplexe Angelegenheit.

Schwerpunkt unseres Sonnensystems

Astronomen ist es jetzt aber gelungen, das Zentrum des Sonnensystems durch eine speziell entwickelte Software auf etwa 100 Meter zu ermitteln. Das teilten sie in ihrer Studie, die im Fachmagazin "The Astrophysical Journal" veröffentlicht wurde, mit. Der gesuchte Schwerpunkt sei der Ort, an dem die Masse aller Planeten, Monde und Asteroiden ausgeglichen ist, erklärt einer der Studienautoren, Stephen Taylor von der Vanderbuilt University in Nashville, in einer Mitteilung. Man könne sich nun wie eine Spinne im Netz vom Mittelpunkt aus bewegen und mithilfe von Pulsaren die Milchstraße beobachten. Pulsare sind schnell rotierende tote Sterne, die elektromagnetische Strahlung abgeben.