Forscher entdecken "Riesen-Babyplanet" in Erdnähe

Quasi nur einen Katzensprung von unserer Erde entfernt wurde ein neuer "Baby-Riesenplanet" entdeckt. Doch dieser stellt Forscher vor ein Rätsel.

Entdeckt haben ihn jetzt Forscher des Rochester Institute of Technology (RIT) in New York. Die Ergebnisse sind in den Research Notes der American Astronomical Society nachzulesen. Darin heißt es, das "Baby" liege 330 Lichtjahre von unserem Sonnensystem entfernt, in kosmischen Dimensionen ziemlich nah an der Erde. Für die US-Forscher liegt der Planet "näher an der Erde, als jeder andere ähnlich junge Planet, der bisher gefunden wurde".