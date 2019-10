Forscher entdecken "New York der Bronzezeit"

Altertumsforschern in Israel ist ein beeindruckender Fund gelungen: Sie legten die Überreste einer Metropole frei, die in ihrem Aufbau an New York erinnert.

Die "größte und zentralste" Altertumsstätte, die je in Israel entdeckt wurde, ist 5000 Jahre alt. "Dies ist das New York der Frühbronzezeit in unserer Region", sagte der Ausgrabungsleiter. Das rechtwinklig angelegte Straßennetz erinnert tatsächlich an die US-amerikanische Ostküstenmetropole. Die Archäologen schätzen, dass die Stadt, die in der Nähe von Harish in Nord-Israel entdeckt wurde, rund 6000 Einwohner hatte.