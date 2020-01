Formel 1-Weltmeister erwägt Comeback

Der zweifache Weltmeister Fernando Alonso, inzwischen zarte 38 Jahre alt, liebäugelt mit einer Rückkehr in die Formel 1.

Erst Rallye Dakar und Indy 500, dann zurück in die Formel 1?

Der ehemalige Weltmeister Fernando Alonso liebäugelt erneut ganz offen mit einer Rückkehr in die Königsklasse des Motorsports. "Meine Liebe für die Formel 1 wird immer da sein", sagte der 38-Jährige am Ruhetag des Wüstenrennens in Saudi-Arabien.