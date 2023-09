Formel 1: Verstappen mit überlegener Pole Position in Suzuka

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat sich für den Großen Preis von Japan in Suzuka in überlegener Manier die Pole Position gesichert.

"Chance aufs Podest"

Für Verstappen war es die insgesamt 29. Pole Position, womit der 25-Jährige weiter auf dem besten Weg zu seinem dritten WM-Titel ist. Diesen kann der Red-Bull-Star in zwei Wochen in Katar fixieren. In Japan, auf der Heimstrecke von Motorenpartner Honda, will Verstappen zurückschlagen, nachdem er zuletzt auf dem Stadtkurs in Singapur nicht über den fünften Platz hinausgekommen war.