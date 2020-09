Formel 1: Sensations-Sieg durch Pierre Gasly in Monza

Pierre Gasly jubelte nach einem turbulentem Rennen über einen Überraschungs-Sieg vor Carlos Sainz und Lance Stroll. Hamilton nur auf Rang 7.

Lewis Hamilton ging heute von der Pole-Position als klarer Favorit in den GP von Italien in Monza. Doch es kam heute vieles anders, als gedacht. Bereits am Start fielen Hamilton-Teamkollege Bottas und Max Verstappen einige Ränge zurück. Hamilton hingegen führte das Feld souverän an - bis zur 24. Runde. Nach einem schweren Crash von Leclerc im Ferrari, der glücklicherweise unverletzt blieb, kam es zu einem Rennstop. Da Hamilton und Giovinazzi in dieser Phase an die Box kamen, obwohl diese gesperrt war, erhielten beide eine 10-Sekunden-Stop-and-go-Strafe.