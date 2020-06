Formel 1: Saisonstart in Spielberg bestätigt

Der Saisonstart der Formel-1-WM 2020 wird in Österreich erfolgen.

Die Rennserie gab am Dienstag die ersten acht Rennen ihres wegen der Coronavirus-Pandemie überarbeiteten Kalenders bekannt. Der Auftakt erfolgt demnach am 5. und 12. Juli mit zwei WM-Läufen auf dem Red Bull Ring in Spielberg.