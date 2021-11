Formel 1 Qualifying in Brasilien: Liveticker

In Sao Paulo könnte Max Verstappen im WM-Duell mit Lewis Hamilton eine Vorentscheidung erzwingen. Der Red-Bull-Pilot reist mit einem Vorsprung von 19 Punkten nach Brasilien.

Im Mercedes des siebenmaligen Weltmeisters Lewis Hamilton wurde für den Grand Prix von São Paulo regelwidrig ein neues Motorenteil eingesetzt. Damit muss der 36-Jährige im viertletzten Saisonrennen am Sonntag (18 Uhr/Sky) fünf Plätze weiter hinten starten. Verstappen führt die WM-Wertung mit 19 Punkten Vorsprung an.

Sao Paulo. Im Sprint am Samstag bekommt der Gewinner drei Punkte, der auch im Grand Prix siegreiche Pilot könnte am gesamten Wochenende insgesamt sogar 29 Zähler holen.

"Jedes Rennen ist ein Rennen, das man gewinnen muss"

"Nur schwer zu schlagen"

Red Bull verfügt nach seiner Einschätzung über eine "phänomenale Pace", Mercedes müsse daher so viel Leistung wie nur möglich auspressen. "Das letzte Mal hier waren sie unglaublich stark, deshalb werden sie nur schwer zu schlagen sein an diesem Wochenende. Aber wo ein Wille, da ist hoffentlich ein Weg", verlautete Hamilton. Zur Ablenkung hoffte er, seinem Freund, Fußballstar Neymar, bei dessen WM-Quali-Spiel mit Brasilien gegen Kolumbien in Sao Paulo in der Nacht von Donnerstag auf Freitag (MEZ) vor Ort auf die Beine zu schauen.