Formel 1: Motorentausch bei Vettel vor Bahrain-Rennen

Ferrari-Pilot Sebastian Vettel erhält für das vorletzte Formel-1-Saisonrennen einen neuen Motor. Die Antriebseinheit an seinem Ferrari müsse aus Sicherheitsgründen ausgetauscht werden, teilte die Scuderia am Samstag mit. Der Deutsche hatte zuvor wegen der technischen Probleme vorzeitig das Abschlusstraining beendet. Für sein Team blieben nur etwas mehr drei Stunden bis zum Qualifying am Samstagabend (ab 18.00 Uhr MEZ), um den Motor zu wechseln.