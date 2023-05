Formel 1 in Miami: Wehe, wenn es gewittert

Heute ist es endlich soweit – die Königsklasse des Motorsports macht am Sonntag (21.30 Uhr MESZ/Sky) Halt in Miami! Nach einem hochdramatischen Qualifying erwarten Fans und Experten ein actiongeladenes Rennen auf dem spektakulären Stadtkurs.

Horner prophezeit komplette Lotterie bei Regen

Miami. Eine komplette Lotterie hatte bereits Kollege Christian Horner von Red Bull prophezeit, sollte es an diesem Sonntag (21.30 Uhr MESZ/Sky) beim fünften Grand Prix dieser Formel-1-Saison regnen. Denn selbst im Trockenen bei Sonnenschein in Florida erwies sich der neue Asphalt als recht rutschig.

Niederschlagswahrscheinlichkeit bei 60 Prozent

Wie es im Nassen ist, wissen Fahrer und Verantwortliche nicht. In allen Freien Trainingseinheiten und in der Qualifikation fiel null Niederschlag. Möglicherweise wird das auch am Sonntag so sein. Möglicherweise wird es aber auch regnen. Laut Formel-1-Homepage liegt die Niederschlagswahrscheinlichkeit bei 60 Prozent.