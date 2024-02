Formel 1: Grand-Prix-Kalender 2024

Der Formel-1-WM-Kalender für das Jahr 2024 steht fest. Fans des Motorsports dürfen sich auf Rennen freuen, das an einigen der bekanntesten Orte weltweit Station macht.

Saisonauftakt in Bahrain

Den Start macht der Grand Prix in Bahrain am 2. März, der auf dem Sakhir-Kurs über 57 Runden geführt wird. Fans können sich auf einen Nachmittagsstart um 16.00 Uhr MEZ einstellen.

Exotische Ziele und Klassiker

Die Serie setzt sich mit Rennen in Saudi-Arabien, Australien und Japan fort, bevor sie in China landet, wo am 21. April um 9.00 Uhr MEZ der Grand Prix von Shanghai stattfindet. Die USA, Italien und Monaco sind nur einige der weiteren Highlights, die auf die Fans warten.