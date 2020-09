Formel 1: Bottas auch im 3. Mugello-Training Schnellster

Formel-1-Vizeweltmeister Valtteri Bottas hat auch im abschließenden Training vor dem Großen Preis der Toskana den stärksten Eindruck hinterlassen.

Der Finne fuhr am Samstag in Mugello in 1:16,530 Minuten kurz vor dem Qualifying wie schon in beiden Freitag-Einheiten Bestzeit. Weltmeister Lewis Hamilton aus Großbritannien steuerte den zweiten Mercedes auf den dritten Platz.