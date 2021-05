Fontanella: 35-Jähriger bei Angelausflug schwer verletzt

Auf dem Weg vom Seewaldsee Richtung Fontanella stürzte ein 35-jähriger Mann über steil abfallendes Gelände etwa 150 Meter ab, er wurde schwer verletzt mit Hilfe von Bergrettung und Notarzthubschrauber geborgen.

Eine Gruppe von fünf Männern ging am Pfingstmontag nach einem Angelausflug vom Seewaldsee auf dem Güterweg Seewald in Richtung Fontanella. Unterwegs kamen sie an einem Geländer vorbei, welches den Güterweg von steil abfallendem Gelände abgrenzt. Aus unbekannter Ursache stieg die Gruppe über das Geländer auf den schmalen Wiesenstreifen daneben. In der Folge rutschte einer der Gruppe, ein 35-jähriger Mann, vermutlich aufgrund des regennassen Grases aus und stürzte in das steil abfallende, zum Teil senkrechte Gelände ab, wo er nach etwa 150 Metern schwer verletzt zum Liegen kam.