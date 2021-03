Auswirkungen auch in Vorarlberg spürbar.

Folgen der Suez-Blockade auch in Vorarlberg spürbar

Die "Ever Given" konnte am Montag gedreht werden, trotzdem wird es Wochen dauern, bis der Stau aufgelöst ist. Auch 50 Container von Gebrüder Weiss sind auf dem Frachtschiff.

Knapp 400 Schiffe warten weiter vor dem Suez-Kanal in Ägypten, nachdem das Containerschiff "Even Given" die Handelsroute fast eine Woche lang blockiert hatte. Auch 50 Container von Frächter Gebrüder Weiss sind auf dem Frachtschiff, erklärt Lothar Thoma, Geschäftsführer von "Air&Sea Gebrüder Weiss" gegenüber "Vorarlberg heute".

Gerechnet wird mit drei bis vier Monaten, bis der Stau sich komplett aufgelöst hat. Eine derartige Situation gab es bisher noch nie - umso schwieriger, da 80 Prozent der Waren, die nach Österreich kommen, auf dem Seeweg geliefert werden.