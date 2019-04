Fohrenburger Brauereifest 2019: Tickets und Bio Hofbier gewinnen!

Am Samstag, 04. Mai und Sonntag, 05. Mai wird in Bludenz in der Fohrenburg wieder legendär gefeiert! Gewinne jetzt eine Kiste Fohrenburger Bio Hofbier inkl. Tickets für den Party-Abend des Jahres im Oberland am Samstag.

Es gibt nur ein Gas – Vollgas! Als erste Band beim bierigen Party-Abend am Samstag wird die Fraxner Band „Kurzfristig“ den Besuchern so richtig einheizen. Als Höhepunkt werden anschließend die „Powerkryner“ die Brauerei zum Beben bringen! Sexy, cool und voller Power. Dirndl und Lederhose nicht vergessen! Um den Party-Abend des Jahres nicht zu verpassen, sollte man sich am besten schon jetzt Tickets sichern. Karten gibt es entweder im Ticket-Onlineshop auf www.fohrenburger.at oder direkt in der Brauerei im neuen Lada (Eintritt: VVK EUR 12,- / AK EUR 14,-).

Am Sonntag findet der legendäre Oberländer Frühschoppen mit Fassanstich statt. Mit dabei sind auch dieses Jahr wieder die 4. Vorarlberger Bierkönigin und der 1. Vorarlberger Bierkönig. Für eine legendäre Frühschoppen-Atmosphäre sorgen die Stadtmusik Feldkirch und die Bauernkapelle Dalaas. Am Nachmittag geht es weiter mit „Die Grenzwärtigen“, die das Brauereifest gebührend ausklingen lassen. Unsere kleinen Gäste dürfen sich auf ein tolles Rahmenprogramm freuen.

Mit dem Verzicht von Einweg-Plastik beim Brauereifest wird ein starkes Statement für die Umwelt gesetzt.

Informationen und Tickets unter: www.fohrenburger.at