Förderung vom Eltern Kind-Treff mit 141.8000 Euro

Einstimmige Zustimmung der Gemeindevertretung von Eltern Kind-Treff Rankweil-Brederis

RANKWEIL. Eine hundertprozentige Zustimmung erhielt das Budget vom Eltern Kind Treff Rankweil-Brederis von der Rankweiler Gemeindevertretung. Die Marktgemeinde Rankweil hat mit dem Eltern Kind Treff in der Südtirolerstraße 1 und in der Kirchstraße 14 in Brederis eine Zusammenarbeit getroffen. Die Räumlichkeiten in Brederis bei der Volksschule Brederis wurden neu adoptiert und bieten einen geeigneten Platz für drei Kleinkindergruppen, davon sind zwei überbetriebliche Kinderbetreuungen vorgesehen. Eine überbetriebliche Kleinkindergruppe in Brederis hat ihren Betrieb mit 1. Jänner 2021 bereits aufgenommen. Auch für die zweite Gruppe sind die Räume vorhanden. Der Verein Eltern Kind Treff bezahlt an die Marktgemeinde Rankweil ein Überlastungs-Entgelt in der Höhe von 3600 Euro Brutto pro Jahr je Einrichtung und Betriebskosten. Die Marktgemeinde Rankweil stellt die ganzen neu ausgestatteten Räumlichkeiten zur Verfügung und fördert die Personalkosten mit 40 Prozent das sind etwa 141.800 Euro im Jahr. Durch Eltern-Beiträge und Sockelbeiträge von diversen Firmen und Institutionen in Rankweil und Brederis für die Betreuung der Kinder werden die Kosten des laufenden Betriebes gedeckt. „Das ist ganz ein neues Projekt und gilt als Probejahr mit den Unterstützern“, sagt Rankweil Gemeindeoberhaupt Katharina Wöss-Krall. Weitere interessierte Firmen und Sponsoren wurden seitens der Gemeinde schriftlich um Unterstützung angeschrieben. 27 Kinder finden in diesen drei Kleinkindergruppen eine hervorragende Gestaltung in jungen Jahren. Eine Abgangsdeckung in Höhe von 5000 Euro wurde im Budget vorgesehen um mögliche Mindereinnahmen ausgleichen zu können.VN-TK